E’ giunto ai titoli di coda il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. La diva turca e il cantante, a distanza di soli otto mesi dal “Sì”, si sono detti definitivamente addio. La notizia della fine della relazione è deflagrata come una bomba ma, a dire il vero, le voci su una presunta crisi circolavano già da diverse settimane. L’Investigatore social Alessandro Rosica, sempre beninformato sul gossip turco, aveva già svelato in passato che il matrimonio tra le due star turche sarebbe terminato e, a quanto pare, aveva ragione. Ecco le sue parole in un post su Instagram: “Un matrimonio combinato con una fine già prevista, quello tra l’attrice Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Una coppia totalmente costruita, al fin di far decollare entrambi, soprattutto il cantante turco. I due, insieme ai manager, hanno sicuramente raggiunto i loro obiettivi, ma a che prezzo? Ricordiamo però anche tutte le pressioni ricevute da Demet in questi anni. Oggi raggiungiamo una vittoria, tutti insieme, oggi arriva la parola fine su questa coppia tanto discussa quanto finta, oggi arriva la fine dell’Oguzhangate. Questa vittoria è anche un po’ nostra, non abbiamo mai mollato”.

Demet Özdemir conferma la fine del matrimonio

A confermare la rottura definitiva tra Demet e Oğuzhan sono stati anche i diretti interessati attraverso una dichiarazione congiunta condivisa sui social: “Abbiamo deciso di farla finita – si legge -. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta analisi, e sappiamo la nostra scelta influirà anche sulle nostre famiglie. Stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti le pratiche di divorzio senza farlo pesare ai nostri familiari. Chiediamo a tutti voi di mostrare la stessa sensibilità”.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sono convolati a nozze lo scorso agosto. Il ricevimento si è tenuto presso il Six Senses Kotacas Mansion, palazzo storico situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo.

A questo punto, coloro che non hanno mai smesso di credere ad una possibile storia d’amore tra la diva turca e Can Yaman, suo ex partner nella fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, con il quale si dice abbia avuto un flirt in gran segreto, possano tornare a sognare. In molti si chiedono quale possa essere stata la reazione del divo turco, che attualmente si trova in Italia impegnato in un tour di beneficenza con l’obiettivo di raccogliere fondi. Restate sintonizzati, proveremo a tenervi aggiornati…