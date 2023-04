Esplode il gossip su una delle celebrità turche più seguite e amate, anche al di fuori dei confini nazionali. Stando a quanto rivelato da Snob Magazine, Demet Özdemir starebbe per divorziare dal marito Oğuzhan Koç. Le voci circa una presunta crisi tra l’attrice e il cantante sono iniziate a circolare già lo scorso marzo, quando in occasione del compleanno dell’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno (fiction che l’ha resa celebre nel modo in cui ha recitato al fianco di Can Yaman) organizzò una raccolta fondi in favore delle vittime del devastante terremoto che colpì Turchia e Siria. Amici intimi della diva turca organizzarono una festa in suo onore, e proprio in quella circostanza si sarebbe verificata una furibonda litigata tra Demet e Oğuzhan, tanto che la prima avrebbe lasciato la casa di Levent in cui viveva con il marito per trasferirsi momentaneamente dalla sua cara amica Saadet Özsırkıntı. In seguito, i due decisero di dare un’altra possibilità al loro amore ma, evidentemente, la situazione non pare essere migliorata.

Anche Alessandro Rosica, molto informato sulle vicende delle celebrità turche, aveva espresso in più occasioni perplessità sul matrimonio tra l’attrice e il cantante, sostenendo che dietro la loro unione sia frutto di una strategia mediatica. L’Investigatori social, alcuni mesi fa, parlò di “rapporti freddissimi tra i due, totalmente privi di momenti intimi”.

Stando a quanto riportato da Snob Magazin, Demet avrebbe definitivamente lasciato la casa in cui viveva con il marito per trasferirsi in quella di Zekeriyaköy, quartiere del distretto di Sariyer, nella quale ha vissuto prima di sposarsi. Sempre secondo la rivista turca, nei prossimi giorni verranno avviate le pratiche per il divorzio.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sono convolati a nozze lo scorso agosto. Il ricevimento si è tenuto presso il Six Senses Kotacas Mansion, palazzo storico situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo. Proprio in questa lussuosa location, il 14 febbraio 2022, Oğuzhan fece la proposta di matrimonio a Demet.