Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andato in scena l’ennesimo capitolo della faida tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Dopo l’accesissimo scontro della scorsa registrazione, la dama del Trono Over ha confessato di non dimenticato le parole rivoltele dalla tronista: “Quella frase non la dimentico, ne risponderà”.

Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli

Dopo aver parlato del discorso di Nicole Santinelli, Maria De Filippi ha interpellato Roberta Di Padua per chiederle come stesse: “Non ho dimenticato cosa mi è stato detto. Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa alla quale poi ne risponderà perché lo ha fatto pubblicamente. Quando mi ha detto che da me ci vengono solo per una sera”. Così, la conduttrice le ha chiesto se intendesse querelarla: “Vediamo cosa succede. Deve prendersi la responsabilità di ciò che dice, non si dà mai della poco di buono a una donna”, ha replicato la dama.

La difesa di Nicole Santinelli

Nicole ha spiegato cosa volesse intendere con il suo intervento: “Dal momento in cui tu hai detto che vuoi leggerezza, vuoi ragazzi giovani, determinati uomini si avvicineranno a te. Per questo ho detto quella cosa, sono a posto con la coscienza. Voi sensibilità zero”. “La vendetta è un piatto che va servito freddo. Stai attenta quando ti rivolgi a me, e alle donne. Non darei mai della poco di buono a una donna” ha proseguito Roberta.

Al termine della discussione, Gianni Sperti ha preso le parti di Roberta Di Padua sostenendo di avere qualche dubbio in merito alla frequentazione tra la Santinelli e Andrea Foriglio. Dopo il “bigliettino-gate” – non segnalato dalla tronista alla redazione, gli opinionisti hanno messo in dubbio la serietà di Nicole, sostenendo che si sia già accordata con il corteggiatore.