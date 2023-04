Scoppia il putiferio a Uomini e Donne per una furibonda litigata tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Le divergenze tra le due sarebbero nate quando la dama del Trono Over ha mostrato interesse per un corteggiatore della tronista, e da allora le due battibeccano di continuo a suon di offese e minacce.

Lo scontro tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua

Nella puntata del 12 aprile si è scatenato un vero e proprio pandemonio: i toni si sono alzati al punto che si è reso necessario l’intervento dei corteggiatori per separarle. Nicole Santinelli, al centro dello studio, si è lamentata per l’atteggiamento dei suoi pretendenti definendoli “sottoni” nei confronti di Roberta Di Padua: “Li ho visti attenti a rispondere ai suoi giudizi”, le parole della tronista romana. “Allora mi hai dato ragione, li vedo molto più attenti su loro stessi che su di te”, la replica della dama che ha scatenato la reazione di Nicole: “Non ti deve interessare. Questo è il mio trono, puoi anche rimanere lì zitta. Anzi, mi faresti un favore”.

A quel punto si è scatenata l’ira della Di Padua, la quale si è alzata per urlarle in faccia: “Ma come ti permetti?”. “Non è che se mi urli ti sento, io ti sento uguale”, ha alzato a sua volta la voce la Santinelli, prima che intervenissero Maria De Filippi e i corteggiatori per evitare che la situazione degenerasse. "Non ti devi permettere di dire una cosa del genere, perché sei una mi***tta!” ha continuato Roberta Di Padua prima del bip. Gianni Sperti è subito intervenuto nello scontro per prendere le difese della tronista, "Sei una lagna Roberta, mi hai stufata", le parole di Nicole.

Roberta Di Padua furiosa: "Mi fa dato della mi***tta!"

Invitata da Gianni Sperti a spiegare perché le desse così fastidio l'atteggiamento di Nicole, Roberta Di Padua ha spiegato: "Lei mi provoca, io dico le cose e posso anche essere forte nei toni. Ma non sono invidiosa, di cosa dovrei essere invidiosa? Nicole, sei bella ma non ballerai mai". "A me gli uomini mi corteggiano, con te vogliono passare una notte sola", la replica della tronista. "Si vede che sulla notte sarò da 10 e lode. Io vorrei vederti a letto. Ma ti rendi conto Maria di cosa dice? Mi sta dando della mi***tta" ha continuato Roberta Di Padua. "Dici che i miei corteggiatori sono sottoni, ti dico che con me si comportano così per creare una cosa duratura, con te preferirebbero trascorrere una notte", la replica della Santinelli. "Una gatta morta proprio" è stato poi il commento della dama Carla al quale Nicole non ha replicato.