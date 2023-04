Federico Nicotera e Carola Carpanelli, dopo l’avventura a Uomini e Donne, sono entrati immediatamente nel cuore del pubblico del dating show di Maria De Filippi. Poco dopo la scelta, il bel romano e la studentessa varesina hanno preso una decisione importate, quella di andare a vivere insieme a Roma, città dell’ex tronista. Di recente, i due ex protagonisti del Trono Classico hanno risposto alle curiosità dei loro tantissimi fan.

Una follower ha chiesto come descrivono la loro convivenza: “In tre parole? Sole, cuore, amore! La nostra convivenza è fantastica. Litighiamo perché mi rompe le scatole su come cucino, su come non cucino. Se lavo, se non lavo. Però è bello. Qualsiasi cosa faccio, lei rompe. Basta che si lamenta”, le parole di Federico. Carola, invece, ha confessato quali sono i pregi di Nicotera e cosa non sopporta: “Non me l’aspettavo di poterlo dire così apertamente, però è dolcissimo. Una cosa che odio, invece, è che è disordinatissimo. Casa sembra esplosa!”.

I due fidanzati hanno poi svelato che andranno presto a Caserta per fare visita a Lavinia Mauro e Alessio Corvino, altra coppia uscita da Uomini e Donne. In merito alla gelosia: “Volete sapere chi è il più geloso dei due? Ebbene sì, nonostante le lacrime e la rabbia di Carola quando vedeva le esterne di Fede con Alice Barisciani, il più geloso dei due è Federico”. Infine, Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno raccontato di aver già conosciuto le rispettive famiglie.