Nonostante la stagione di Uomini e Donne non sia ancora giunta al termine, sul web già impazza il “tono-nomi” relativo ai nuovi tronisti che si accomoderanno sulla poltrona rossa il prossimo settembre, due su tutti. Si tratta di volti già noti al pubblico del dating show di Canale 5, che i telespettatori hanno avuto modo di conoscere proprio in questa edizione. Sono un uomo e dona donna, entrambi particolarmente amati dai fan e richiesti per il loro carattere e per la forte personalità che hanno mostrato nel corso di questi mesi a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, i nomi dei possibili nuovi tronisti

Un possibile nuovo tronista è già noto a tutti. Si tratta di Alessio Campoli, ex corteggiatore di Lavinia Mauro, che in una recente intervista a Mondotv24 ha commentato proprio i rumor che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane: “Onestamente io il quesito non me lo sono nemmeno posto. A settembre mancano ancora cinque mesi. Magari mi trovate sposato o in attesa del mio primogenito. Che ne so tutto può succedere! Onestamente non ci ho pensato e non mi aspetto niente, perché comunque non mi spetta niente di diritto. Se dovessi ricevere qualche proposta, valuterò. A oggi sono voci del web, richieste di gente. Ma è una cosa normale, è quello che si vocifera ogni volta. Diciamo che il 90% delle volte è stata un po’ una prassi, mettiamola così. Questo però non vuol dire niente. Ripeto sono contento, vuol dire che la gente mi vuole bene, ho lasciato un bel ricordo. Non è quello l’obiettivo primario ovviamente però poi nel pentolone uno ci mette tutto. A oggi ripeto non ci sto pensando. Sto tranquillo come ci stavo mesi fa”.

Ma un altro nome, emerso nelle ultime ore, ha fatto sobbalzare gli aficionados del programma. Si tratta di Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera. Il pubblico ha apprezzato la sua genuinità e schiettezza nell’affrontare il suo percorso a Uomini e Donne. Tuttavia ci sarebbe un problema. Infatti, in una delle ultime puntate, prima della scelta dell’ingegnere romano (ricaduta su Carola Carpanelli), Maria De Filippi offrì un posto di lavoro alla ragazza, che aveva perso il suo impiego a causa delle continue assenze. Questa circostanza, però, potrebbe cozzare con la possibilità di potersi accomodare sul trono. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo.