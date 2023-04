Tensione alle stelle nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il Trono Over, Riccardo Guarnieri è stato liquidato da Valentina, con cui il cavaliere tarantino si stava frequentando. La dama dice che anche se è stata bene con l’ex di Ida Platano durante una cena, ha avuto però l’impressione che non ci fosse un reale interesse nei suoi confronti, e che il cavaliere non la lasciava parlare liberamente. A quel punto, Riccardo le ricorda che lei è molto logorroica, ma è qualcosa di cui hanno scherzato insieme. In sostanza, i due non si trovano a loro agio e non voglio proseguire la conoscenza.

In seguito, Guarnieri si è rivolto ad Armando Incarnato consigliandogli di “andarsi a mangiare un panzerotto”, riferendosi a qualcosa che il cavaliere partenopeo ha dichiarato nell’ultimo numero del magazine del dating show di Canale 5, ovvero che offrirebbe un buono per una cena a Riccardo, affinché quest’ultimo possa a sua volta offrire ostriche e champagne a una dama. Ne nasce una discussione nella quale si intromette anche Gianni Sperti, che legge in puntata la parte d’intervista che li riguarda. Armando e Gianni si accusano a vicenda, e la situazione degenera rapidamente.

Aurora Tropea accusa Armando Incarnato

Poi si inserisce anche Aurora Tropea, la quale rivela che Incarnato ha un manager e che in estate ha provato a fare il provino per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Il cavaliere si alza e chiede a Maria De Filippi di indagare e verificare se sia vero o meno, dicendole che finché non sarà provata la sua innocenza lui non tornerà nel programma. E se alla fine emergerà che Aurora ha mentito, quest’ultima dovrà lasciare Uomini e Donne perché ha dichiarato il falso.

Gianni Sperti e Tina Cipollari dicono al cavaliere che il suo non è un comportamento corretto, e che se decide di lasciare il programma è perché in realtà il provino per il reality show condotto da Alfonso Signorini l’ha sostenuto per davvero. La conduttrice dice ad Armando Incarnato che, anche ammesso che fosse vero, non ci sarebbe nulla di male. Ma il cavaliere è irremovibile…