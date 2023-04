Bufera a Uomini e Donne su Nicole Santinelli, l’ultima tronista arrivata a sedere sul Trono Classico. Nicole Santinelli è finita in un vespaio di polemiche per aver ricevuto un bigliettino da parte del suo corteggiatore Andrea durante un ballo in studio. Gesto che è stato tenuto nascosto alla redazione e che potrebbe costarle addirittura l’estromissione dal dating show di Maria De Filippi. La tronista, infatti, potrebbe infatti essere raggiunta da un provvedimento in quanto ha violato il regolamento del programma, che impone ai partecipanti di non avere rapporti o conversazioni, se non durante le registrazioni in studio o in esterna.

Furbizia o ingenuità? Per il modo in cui si è presentata è difficile ipotizzare che Nicole Santinelli abbia peccato di “leggerezza”, dal momento che è sembrata piuttosto sveglia e con le idee chiarissime. Forse pensava di non essere vista? O riteneva che si trattasse di un dettaglio trascurabile? O ha taciuto per proteggere il corteggiatore con il quale ha mostrato un feeling particolare sin dalla prima uscita? Ad ogni modo, non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo.