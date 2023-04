Una nuova di Ciao Darwin è pronta ad approdare sugli schermi di Canale 5. Le registrazioni del varietà condotto da Paolo Bonolis dovrebbero iniziare la fine di aprile, mentre la messa in onda è prevista tra l’autunno 2023 e gli inizi del 2024.

Come accaduto in passato, in ogni puntata si sfideranno due squadre capitanate da personaggi famosi. Si era anche ipotizzato della possibilità di una terza squadra, ovvero quella LGBTQ. Tuttavia, Paolo Bonolis ha chiarito in un’intervista a TvTalk che si trattava esclusivamente di una fake news, e che non vedeva la necessità di etichettare la comunità arcobaleno in una casella a parte.

Sfida tra Giulia Salemi e Cristina Quaranta

Ad ogni modo, il settimanale Chi ha svelato quale potrebbe essere una delle prime sfide a cui assisteremo nel programma. Le due squadre potrebbero essere capitanate da due volti del Grande Fratello Vip: da una parte gli influercer, guidati da Giulia Salemi, e dall’altra i lavoratori, capitanati da Cristina Quaranta.

La notizia non è stata ancora confermata ma, nel caso in cui dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe senza dubbio di un inizio interessante. Come i telespettatori hanno potuto notare durante la permanenza dell’ex velina di Striscia la Notizia nella Casa più spiata d’Italia, la Quaranta non è una che si tira indietro quando si tratta di esprimere il proprio pensiero. Lo stesso si può dire anche di Giulia Salemi, la “bastarda col tablet”, che ha saputo riportare il sentiment dei social aggiungendo anche un po’ di pepe con frecciatine personali. Insomma, ne vedremo delle belle.