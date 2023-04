Lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il cast ufficiale è stato svelato, e si attendeva di vedere nella lista dei naufraghi anche Gianmarco Onestini e le sorelle Elga e Serena Enardu. Ma così non è stato. A tal riguardo, i diretti interessati hanno fornito la rispettiva versione dei fatti a Fanpage.it.

“Non c’è niente da dire. Le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare L’Isola”, ha spiegato Serena Enardu che, in merito ad una presunta trattativa con la produzione del celebrity survivor, ha aggiunto: “Assolutamente no, Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”. La stessa versione è stata fornita anche da Gianmarco Onestini: “Non c’è stato alcun contatto con il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.

Le gemelle Enardu e Gianmarco Onestini, secondo le indiscrezioni, non sarebbero gli unici ad essersi visti strappare il contratto mentre preparavano le valigie per l’Honduras. Come loro, anche Luca Di Carlo, fidanzato di Illona Staller, e Gianmaria Sainato, influencer che partecipò al reality di MTV Riccanza insieme a Tommaso Zorzi. Secondo Dagospia, si tratta di una scelta che asseconda i timori di Mediaset sul “rischio trash a L’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il caso Gf Vip”. Nello specifico: “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”.