Sarah Altobello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Giada De Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio.

Sarah Altobello parla del suo percorso nella Casa

L’influencer pugliese ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Ho dato una nuance diversa. Senza mai trascendere? Sì, il mio modus operandi è questo, con le telecamere e senza telecamere. Ben venga questo ‘sgargiare’, sono sempre allegra e mi fa stare bene. Io sono riuscita a fare questo Grande Fratello grazie a me stessa. Non devo dire grazie a nessuno. Di base, anche se sei tra tanta gente, hai quella sensazione di essere sola. Quella solitudine per la quale devi trovare quella chiave di lettura per stare bene. L’ho trovata grazie a questo mio modo di fare e all’amore del pubblico. Li dentro tutto è amplificato, e quindi dopo ti rendi conto di quanta gente ti ha capita. Hanno parlato nel Confessionale? Ma chi se ne frega! Io lascio stare tutto alle spalle, anche perché so che ho dato una mano, se non l’hanno presa bene… quello che ho fatto, ho fatto”.

Sarah Altobello ha espresso il suo parere in merito ai provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi durante la settima edizione del Gf Vip: “Peccato, perché il pubblico ci ama. Almeno parlo per me. Sarebbe stato contento di vedermi nei salotti televisivi. Peccato anche perché ha vinto Nikita che è molto carina. Come Antonella Fiordelisi. L’ho vista a Roma alla festa del Grande Fratello che abbiamo fatto”.

Sarah Altobello: "Ecco cos'è successo al party del Gf Vip"

E proprio a proposito del party per celebrare la fine del reality, Sarah Alrobello si è accorta che non c’è stata alcuna reunion tra Spartani e Persiani, le due fazioni che si sono formate all’interno della Casa: “Non si sono filati. Ho visto Edoardo Donnamaria, con cui ho ballato, insieme ad Antonella. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che avevano nella Casa. Io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. E io questa cosa l’ho pagata, perché la gente si è schierata con loro, hanno preferito stare con loro. Nella festa non ci sono stati ricongiungimenti. Io ho avuto il piacere di parlare anche con Giaele De Donà e Nicole Murgia, che sono state molto carine. Anche con Oriana. Sì, mi ha salutato, Lei è una molto diretta, le cose te le dice in faccia. Ha un temperamento forte, ma è rispettosa. Chapeau”.

Per quanto riguarda, invece, una possibile reunion tra Donnamaria e gli Incorvassi: “Nessuna. Se non si parlano? Non li ho visti. Non so se non si parlano, perché non ho visto che stavano insieme. Le fazioni sono rimaste tali secondo me. Se non si seguono sui social è ovvio che non si parlino. Per amore di Antonella ha tolto il segui. E’ stato un bel gesto. Nella Casa sono stata accanto alla Fiordelisi e so come soffriva per questa scelta di Edoardo che stava dall’altra parte. Dopo, giustamente, uno fa delle scelte”.

Sarah Altobello sulla storia tra Tavassi e Micol

Infine, Sarah Altobello dice la sua su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Oggettivamente era una bella liaison. Tavassi è uno gaudente, la risata te la strappa, li vedevo bene. Poi non li ho vissuti, era una coppia che mi nominava sempre. Non c’è stato un interesse nel capire la veridicità della coppia. Non ti posso dire che non erano insieme, erano lì. Poi, nel van non so quello che succedeva. Non ci sono mai entrata nel van. Che non si volessero? No, ti dico che c’era qualcosa. Lo percepivo in lei con le sue ansie. Era dolcina. Lo prendeva. Secondo me era sincera, poi vediamo fuori”.