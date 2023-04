Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, ha svelato in che rapporti è attualmente con Davide Donadei, suo ex fidanzato reduce dell’esperienza al Grande Fratello Vip.

Chiara Rabbi: "Dopo il Gf Vip io e Davide ci siamo rivisti..."

“Subito dopo il Gf Vip ci siamo incontrati e abbiamo avuto un confronto da soli dove abbiamo parlato per molto tempo e anche nei giorni successivi ci sono stati vari scontri. Abbiamo cercato un punto di incontro e pace che mantenesse un clima di serenità considerando che condividiamo la stessa agenzia e quindi stessi posti e persone. Non abbiamo mai e poi mai creato nessun finto gossip anche perché se avessimo voluto avremmo potuto fare qualsiasi cosa mentre era al Gf Vip, e invece alla fine dei giochi entrambi abbiamo sempre evitato di farci ulteriormente male. La verità è che Davide ha cercato di trovare un punto di incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere negli ultimi giorni mi faceva piacere il ‘gioco’ che si stava creando. Il problema è che se durante la nostra relazione era tutto perfetto ora quando mi ritrovo con lui esce la parte peggiore di me fino a diventare una cosa tossica".

Uomini e Donne e Grande Fratello Vip

Chiara Rabbi ha poi svelato cosa farebbe se le proponessero di partecipare al Grande Fratello Vip o a Uomini e Donne in veste di tronista: “Se dovesse presentarsi l'occasione probabilmente accetterei. È vero che sono cambiate tante cose e fino a poco tempo la non sarei mai stata pronta, ma ad oggi cerco anche io qualcuno che mi dia tanto, senza sé e senza ma. Credo nell'amore e nella famiglia anche se non riesco più ad aprirmi io per prima, cercare o provare a lare qualsiasi cosa. In questo momento della mia vita forse ho bisogno che qualcuno venga verso di me e mi sblocchi. Alessio Campoli sicuramente come corteggiatore mi ha colpita molto. Non lo conosco proprio di persona però mi sembra una persona molto spigliata e autoironica e anche il suo modo di fare semplice ma diretto mi piace molto".

In merito a Roberta Di Padua, dama del Trono Over che pare abbia avuto un flirt con Davide Donadei, la Rabbi ha dichiarato: “Roberta non la stimo e sicuramente non ho una bella considerazione di lei, quindi non sto lì a seguirla anche se mi girano spesso delle uscite fuori luogo e poco eleganti della signora”.