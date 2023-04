Luca Onestini e Ivana Mrazova sembrano volerci riprovare. L’ultimo video condiviso sui social ha riacceso le speranze dei loro fan, che hanno commentando in massa chiedendo ai due quando torneranno ufficialmente ad essere una coppia.

L’ex tronista e la modella ceca, reduci entrambi dall’esperienza al Grande Fratello Vip, nel video appaiano felici, sorridenti e complici. Dopo una relazione durata circa quattro anni, i due ex vipponi si sono detti addio, non senza polemiche, ma l’ingresso di Ivana nella Casa di Cinecittà in qualità di ospite, ha riportato a galla sentimenti evidentemente mai sopiti.

“Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma”, le parole di Onestini a Casa Chi. Luca e Ivana hanno trascorso insieme l’ultimo weekend, partecipando anche alla festa di compleanno di un amico in comune. I due sono molto affiatati e, nonostante le difficoltà incontrare durante la loro relazione, sembrano essere pronti a superare ogni ostacolo pur di ritornare insieme. La loro storia d’amore, nata durante la seconda edizione del Gf Vip, ha conquistato il cuore di tantissimi fan, che li hanno seguiti con grande interesse, e che ora si augurano che possa verificarsi un ritorno di fiamma. Tuttavia, Onestini e la Mrazova sembrano volersi prendere tutto il tempo necessario per capire se la loro relazione può avere un futuro a lungo termine. Di certo, il video insieme mentre ballano davanti al Duomo di Milano lascia ben sperare, e rappresenta un buon segnale per coloro che sperano che i due possano tornare ad essere una coppia.