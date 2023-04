Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, dopo aver concluso la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata richiestissima da locali e discoteche. La “reina” ha avuto pochissimo tempo per rilassarsi dopo l’uscita dalla Casa di Cinecittà, ma ad attenderla ha trovato Daniele Dal Moro, con il quale la storia d’amore sembra essere definitivamente decollata.

L’imprenditore veneto ha dimostrato di essere il sostenitore numero uno di Oriana, seguendola ad ogni singolo evento a cui ha partecipato. E proprio durante una delle ospitate in discoteca della Marzoli che si è verificato un episodio decisamente spiacevole. Quando il dj ha annunciato il suo nome, Oriana è salita sul palco pronta a salutare i numerosi fan accorsi per lei. Si è posizionata dietro la consolle insieme a Daniele e poi, sempre scortata da lui e da un bodyguard, è scesa tra la folla. Ad un certo punto un ragazzo in prima fila ha allungato una mano per toccarle il fondo schiena. L’ex vippona, come si vede dal video diffuso sui social, si accorge del gesto e si rocca subito con il braccio per allontanare il male intenzionato. Per il momento, né la diretta interessata né il fidanzato si sono espressi su quanto accaduto, mentre tantissimi utenti hanno condannato il gesto etichettandolo a tutti gli effetti come una molestia.