La “complicata” storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha caratterizzato buona parte della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, dopo i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà caratterizzati da continui litigi e discussioni, sembrano finalmente aver trovato la serenità. I due ex vipponi, nonostante le avversità, sono infatti riusciti a rimanere uniti, e la loro relazione lontano dalle telecamere prosegue a gonfie vele.

Antonella Fiordelisi, lo scatto con la futura suocera

Nel frattempo, nelle ultime ore, un dettaglio non è passato inosservato. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, infatti, hanno fatto incontrare le rispettive famiglie, e proprio l’ex schermitrice si è mostrata sui social in compagnia di sua madre e della futura suocera. Lo scatto, ovviamente, è diventato virale sui social, facendo letteralmente impazzire i fan della coppia, i Donnalisi.

Nelle scorse settimane, nel corso di un’intervista a Casa Chi, Antonella Fiordelisi, che nella Casa ha sempre dichiarato di voler avere un figlio da Edoardo Donnamaria, ha detto: “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”.