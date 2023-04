Continua a far discutere l’intervista di Ilary Blasi rilasciata a Verissimo. Non è, infatti, passata inosservata l’assenza di domande su Francesco Totti, tanto che diversi telespettatori hanno avanzato il dubbio su un’intervista concordata, complice l’amicizia che lega la conduttrice de L’Isola dei Famosi alla collega Silvia Toffanin.

A fare chiarezza su quanto accaduto nel dietro le quinte ci ha pensato Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, insieme al marito Aldo Palmeri, è stata protagonista proprio a Verissimo nello scorso weekend.

"Una domanda. Ma a Verissimo ti hanno detto (in anticipo, ndr) le domande che ti avrebbero poi fatto in studio?”, chiede un fan su Instagram. “In realtà no. Credo che conoscendole prima ci sia il rischio di perdere un po’ la spontaneità”, la replica della Cammarota. Tuttavia non si esclude che le domande alla Blasi possano essere state concordate. Del resto, la stessa Toffanin lo ha lasciato intendere spiegando che è stato scelto di non parlare della separazione con Francesco Totti: “Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti", sono state le parole della conduttrice.