Le voci su una presunta rottura tra Luca Salatino e Soraia Alam Ceruti sembrano essere sempre più vere. La storia d’amore tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e la fidanzata sarebbe giunta ai titoli di coda, nonostante qualcuno aveva insinuato che fosse stato montato tutto ad arte per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island.

La crisi tra Luca Salatino e Soraia Alam Ceruti

Ormai da diverso tempo, i due non compaiono più insieme sui social, mentre Soraia ha reso il profilo Instagram privato. L’esperta di gossip Deianira Marzano, però ha mostrato diversi direct che le sono arrivati su Instagram, con segnalazioni di tradimenti da parte della Ceruti. Pare che quest’ultima, infatti, abbia lasciato Luca Salatino per stare con un altro ragazzo, con il quale vivrebbe addirittura da qualche settimana,

Le segnalazioni social

Diversi utenti di Como, città natale di Soraia, hanno raccontato di aver visto la ragazza insieme al nuovo presunto boyfriend. I due sarebbero stati avvistati anche a Napoli mentre le saliva in una lussuosa macchina insieme a lui. L’uomo in questione sarebbe un imprenditore conosciuto a Como, noto anche per essersi sempre circondato da belle donne con le quali, tuttavia, non sembra aver avuto relazioni particolarmente durature. I fan sostengono che Soraia Alam Ceruti sia esclusivamente una di loro, e che lasciando Salatino, avrebbe perso un ragazzo d’oro, che le ha sempre dimostrato di amarla molto. Non a caso, Luca ha deciso di chiudere in anticipo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip proprio per tornare dalla sua fidanzata.