E’ iniziata col botto la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, in apertura di puntata, ha lanciato una stoccata velenosa all’ex marito Francesco Totti (senza mai citarlo), per poi compiere il primo “scivolone” dicendo di non apprezzare i “normodotati”.

L'intervista di Cristina Scuccia a Verissimo

Ovviamente, gran parte dei riflettori erano tutti puntati su Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, diventata nota al pubblico italiano per aver partecipato a The Voice of Italy quando non era ancora “spogliata” dall’abito da suora. Lo scorso novembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Cristina aveva annunciata la sua scelta di abbandonare il mondo ecclesiale: “C'è stato un cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa. Non c'è stato un evento particolare ma un percorso. The Voice ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita, evolutivo” ha raccontato l’ormai ex suora. “Non è stato facilissimo. Il Covid mi ha fermata, non potevo più viaggiare, esibirmi, mi ha fatto guardare dentro. Alla fine sono sempre quella, spero che la gente continui a credere in me. Ho avuto l'aiuto di una psicologa. Quando vedi solo il buio davanti a te bisogna chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi”.

La decisione di partecipare a L'Isola dei Famosi

Poi, la decisione inaspettata di partecipare a L’Isola dei Famosi. “Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già incontrato qui sull'Isola. Questa è l'avventura più pazza nella quale mi sono lanciata”, le sue parole mentre era collegata dall’Honduras con Ilary Blasi. Presente in studio, in occasione della prima puntata, anche sua madre: “Qual è stata la mia prima reazione alla notizia della partecipazione? Me lo ha detto al telefono, l'ho presa bene, anche se all'inizio ero sorpresa. Le ho detto ‘Ancora non ti sei tolta l'abito che già vai all'Isola'? Poi però ho deciso di supportarla, appoggerò sempre ogni sua decisione. D'altronde non è il suo primo salto nel vuoto”. Incalzata da Vladimir Luxuria, la mamma di Cristina su è sbilanciata: “Se incontrerà l’amore sull’Isola? Beh, perché no. Ben venga”.

La segnalazione social

Intanto, nelle ultime ore, è emerso un clamoroso retroscena. A svelarlo l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha condiviso in una Instagram story una segnalazione di una sua follower: “Ti assicuro: io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo e abbiamo amici in comune. Lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto, che c’è di male? Non c’è nulla di cui vergognarsi. Infatti, inizialmente pensavamo che avesse lasciato i voti per questo motivo”.