Ilary Blasi ha inaugurato l’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi facendo, in maniera neanche troppo velata, riferimento alla separazione dall’ex marito Francesco Totti. La conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione per scoccare una frecciatina all’ex capitano giallorosso, offrendo in pasto al pubblico una battuta al veleno.

“E’ esattamente un anno che non ci vediamo”, ha detto Ilary Blasi rivolgendosi ai telespettatori de L’Isola dei Famosi. “Vi avevo lasciato un un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio de L’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene”. Poi, continuando a punzecchiare l’ex marito, ha proseguito: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”. Enrico Papi ha preso il posto di Nicola Savino come nuovo opinionista.

La gag è proseguita con Vladimir Luxuria che ha retto il gioco alla conduttrice, improvvisando un dialogo in tedesco, lingua di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary. La padrona di casa ha offerto al pubblico l’apertura che si aspettava, ma senza mai nominare direttamente Francesco Totti.