La settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga nella storia del reality di Canale 5, è andata in archivio con la vittoria di Nikita Pelizon. Quella di quest’anno è stata un’edizione tutt’altro che semplice. L’intervento in prima persona di Pier Silvio Berlusconi, furioso per la deriva trash che stava prendendo il reality, ha di fatto portato a due squalifiche di altrettanti protagonisti, ovvero Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, e ad una repentina inversione di tendenza che ha “condizionato” il percorso dei concorrenti fino alla finale.

Addio alla versione "vip" del Grande Fratello

Ma i colpi di scena non sembrerebbero essere finiti qui. Mentre si inizia a parlare dell’ottava edizione del Gf Vip, in partenza il prossimo settembre, è saltata fuori una clamorosa indiscrezione. A rivelarla Giuseppe Candela su Dagospia: “Grande Fratello, sempre con Alfonso Signorini al comando, torna nella versione originale con le persone comuni. La durata dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale”.

Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di una vera e propria svolta e una bocciatura del reality in versione “vip”. L’ultima edizione del GF in versione “nip” risale al 2016, e in quell’occasione a trionfare fu Martina Nasoni, quest’anno entrata nella Casa più spiata d’Italia in qualità di ex di Daniele Dal Moro. Il Grande Fratello ha debuttato sulle reti Mediaset quasi ventitré anni fa: era il settembre del 2000 quando il compianto Pietro Taricone, Cristina Plevani, Salvo Veneziano, Marina La Rosa e Rocco Casalino, tanto per citarne alcuni, varcarono la soglia della porta rossa e parteciparono alla prima storica edizione italiana del reality.

Alfonso Signorini, alcuni mesi fa, rispondendo alla domanda di un follower su Instagram, aveva dichiarato che l’idea di tornare alla versione originale del Grande Fratello gli sarebbe piaciuta eccome. Ebbene, stando a quanto svelato da Giuseppe Candela, l’ipotesi potrebbe concretizzarsi a partire da settembre 2023.