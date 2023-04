Fuochi d’artificio nella prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, in apertura, ha scoccato una frecciatina, neanche troppo velata, all’ex marito Francesco Totti. Ma non è stata l’unica. Vladimir Luxuria, infatti, opinionista del celebrity survivor insieme a Enrico Papi, ha ironizzato sulla famiglia Rodriguez: “Mi piace molto il Belen maschio, perché giustamente in questa edizione non abbiamo un membro dei Rodriguez, ma abbiamo il ‘Belen maschio”, ha detto Vladimir con un velo di sarcasmo.

Vladimir Luxuria, frecciatina alla famiglia Rodriguez

Luxuria, dopo la sua esperienza come naufraga, ricopre per la seconda edizione consecutiva il ruolo di opinionista. Lei ed Enrico Papi, nuovo “collega” dopo l’addio di Nicola Savino, sembrano già essere entrati in sintonia. I commenti di Vladimir sono sempre schietti e diretti, e anche questa volta non ha fatto sconti. Ecco il perché della frecciatina alla famiglia Rodriguez, che è passata tutt’altro che inosservata. L’opinionista ha fatto riferimento ad uno dei due “bonitos”, il modello Jhonatan Mujica, che si è scontrato al televoto flash con il personal trainer Luca Vetrone per entrare in gioco a L’Isola dei Famosi. “Ho capito perché si chiamano ‘bonitos’, cioè ‘buoni di carattere’. Mi piace sia il personal trainer ma anche il Belen maschio”. Vladimir Luxuria avrebbe dunque puntato il modello, che però il pubblico non ha scelto come nuovo naufrago.