Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon non perde tempo ed è pronta a seguire l’avventura dell’amica ed ex partner a Pechino Express, Helena Prestes, a L’Isola dei Famosi. Ma l’influencer triestina non è da sola a guardare il celebrity survivor condotto da Ilary Blasi: al suo fianco, infatti, c’è l’ex fidanzato Matteo Diamante.

Nikita e Matteo fanno il tifo per Helena Prestes

Nikita ha seguito la prima puntata de L’Isola dei Famosi insieme a Matteo Diamante, con cui si sta mostrando sempre più spesso da quando è terminato il Gf Vip. Come si può notare dalle Instagram stories dell’ex vippona, i due hanno guardato insieme la puntata facendo il tifo per Helena Prestes. La Pelizon ha inquadrato prima l’ex fidanzato, poi la tv nel momento del salto dall’elicottero della naufraga, incoraggiandola a tirare fuori la sua parte più sensibile. La modella brasiliana, in Honduras, è pronta a mettersi in gioco fino in fondo: sportiva, non ha paura della competizione, come aveva già ampiamente dimostrato a Pechino Express. Al termine della puntata, però, è finita in nomination insieme a Marco Predolin, e solo uno di loro potrà continuare l’avventura a l’Isola.

Su Twitter, i Nikiters chiedono di salvare la Prestes, per darle la possibilità di tirare fuori il suo carattere. Oltre alla serata trascorsa insieme, i fan hanno notato che Nikita e Matteo sono sempre più vicini da quando è finito il Gf Vip. E non sembrano fare assolutamente mistero di questa vicinanza, mostrandosi spesso insieme sui social. I diretti interessati parlano solo di una bella amicizia, ma sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma.