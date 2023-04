Matteo Diamante, reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ex di Nikita Pelizon, ha rilasciato una lunga intervista a Tvpertutti.it. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha vuotato anche il sacco circa un possibile ritorno di fiamma con la vincitrice del Gf Vip.

L'avventura di Matteo Diamante al Gf Vip

“È stata una bella esperienza, una bella parentesi, un mese molto intenso che da concorrente che non parte dall’inizio è molto diverso, sono entrato come ospite vip e per essere stato un mese come ospite è stato molto intenso. Peccato per il clima della casa che non era molto acceso, poi tante cose non le hanno fatte vedere ma in teoria ci sono stati tanti momenti stradivertenti, belli e simpatici e non solo litigi. Anzi, a detta di tutti sono stato una boccata d’aria per il programma e per i concorrenti”.

Matteo Diamante rivela con quali ex vipponi ha stretto un legame d’amicizia, e se c’è qualcuno che ha rivalutato in negativo: “Allora di quelli che ho rivalutato in negativo non mi interessa parlarne, c’è una persona con la quale ho un conto in sospeso ma tanto il mondo è piccolo e il tempo c’è. Detto questo, un legame d’amicizia ce l’ho avuto con Davide Donadei e con Edoardo Donnamaria, con il quale dentro la casa ci eravamo promessi che fuori ci saremmo visti siccome abbiamo tante idee anche a livello di lavoro che condividevamo dentro e che fuori stiamo portando avanti... Poi ad Antonella Fiordelisi voglio tanto bene, è come una sorellina e poi Nikita, Alberto... altri ti direi Antonino, Andrea, Sara e anche Martina”.

Matteo Diamante su un possibile ritorno di fiamma con Nikita Pelizon

Poi, Diamante rivela cos’ha provato quando ha rivisto Nikita Pelizon: “La vittoria è stata sua e meritata, purtroppo il gioco che facevano gli altri non è andato a buon fine, per fortuna la gente a casa se ne è accorta. Ho aspettato che la salutassero tutti e ci siamo abbracciati fortissimo, la prima cosa che le ho detto è stata che l’idea dei palloncini e dei fuochi d’artificio era partita tutta da me. Lei mi ha guardato sbalordita e non se l’aspettava proprio. Poi le ho fatto i complimenti dicendole che le voglio bene”. In merito, invece, ad un possibile ritorno di fiamma con l’influencer triestina: “Io nella vita sono uno che non si preclude mai niente, lascio molto che le sensazioni e le emozioni facciano il loro corso, c’è un bellissimo rapporto adesso e quello che sarà, sarà. Si vedrà pian piano come in tutte le cose”.

Nuova stoccata a Luca Onestini

Matteo Diamante lancia poi una nuova stoccata a Luca Onestini: “Io nella vita sono stato sempre stato abituato a circondarmi di persone vere, oneste, sincere… di persone diverse da questa tipologia di descrizione preferirei non parlarne. Non ho rispetto per questa persona. Non nutro rispetto per ragazzi di questo genere, che farebbero di tutto pur di arrivare. Io metto prima le persone davanti, sono uno che si prende a cuore determinate situazioni e che non riesce a fingere. L’unica cosa che mi ha fatto piacere è che quando sono uscito molti personaggi della televisione, con i quali sono amico, hanno espresso lo stesso parere che ho nei suoi confronti e ciò mi ha fatto piacere, vuol dire che non sono l’unico a pensarla così. Come potrebbe rispondere anche lui, tanti nemici tanto onore! Vale la stessa cosa anche per me, non si può stare simpatici a tutti!”.

"C'è un progetto con Edoardo Donnamaria"

Per quanto riguarda i progetti futuri, invece, Matteo Diamante ha svelato: “Al momento torno a lavorare nei miei canali che sono quelli che mi hanno portato da mangiare e da vivere negli ultimi anni, continuerò a reagire ai programmi e sto registrando dei programmi per la tv (ben 2). Ho avuto una proposta come co-conduzione per l’inverno e mi hanno chiamato anche per un’altra rete per partecipare come opinionista, vediamo... deve andare ancora in porto. Di bello ora c’è un bel progetto con Edoardo Donnamaria, stiamo creando una bella cosa. Non posso spoilerare nulla ma sarà una figata, è un’idea che abbiamo partorito insieme”.