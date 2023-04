A L’Isola dei Famosi è già arrivato il primo provvedimento disciplinare nei confronti dei naufraghi. Alcuni concorrenti, in particolare quelli della tribù degli “Accoppiados”, hanno infranto il regolamento. Infatti, al momento di accendere il fuoco, si sono fatti aiutare da altre tribù, comportamento assolutamente vietato, com’era già stato chiarito da Ilary Blasi nel corso della prima puntata del celebrity survivor.

Il provvedimento

I naufraghi hanno ricevuto la pergamena che comunicava il provvedimento, e Claudia Motta l’ha letto ai compagni di avventura: “Lo spirito dell'Isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare e tra queste c'era il divieto di aiutarsi tra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà immediatamente spento”.

La protesta dei naufraghi

Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha protestato rispedendo le accuse al mittente: “L'idea è partita dalla mia tribù, da Fabio e poi ha dato un grandissimo contributo il sistema polmonare di Paolo. Andrea (Lo Cicero, ndr) è stato semplicemente a guardare. Ha solo assistito. Quindi, se c'è una direttiva chiara sul fatto che le regole siano state infrante rispondo, su questo no, mi spiace. Non ci ha aiutato nessuno”. La produzione, tuttavia, ha mostrato le immagini di Andrea Lo Cicero che dava una mano ad accendere il fuoco. Anche Luca Vetrone ha ammesso di aver aiutato i componenti dell’altra tribù: “Ammetto che sono venuto a soffiare e che, in qualche modo, potrei aver dato una mano. Ci sono le immagini. Non sto qui a negare. Mi dispiace per loro che ci hanno impiegato tanto tempo per accenderlo, però se sono queste le regole, adesso faremo anche un po' più di attenzione”.

