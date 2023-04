A L’Isola dei Famosi i naufraghi stanno prendendo confidenza con la nuova situazione. Dopo la prima puntata, i concorrenti si sono si sono preparati ad affrontare la prima notte organizzando al meglio gli spazi e cercando le zone migliori dove accamparsi. Arrivati su Playa Tosta si mettono subito al lavoro per la costruzione delle capanne, ma la principale preoccupazione per tutti è l’accensione del fuoco. Avere il fuoco significa potersi scaldare, cuocere il cibo e fare in modo che la notte non sia troppo buia.

Inevitabilmente, la prima puntata de L’Isola dei Famosi ha lasciato qualche strascico polemico. Ancora piuttosto turbate da quando accaduto nel corso della Cerimonia della Reietta, Pamela Camassa e Helena Prestes discutono sulla dinamica e si dicono sorprese per la scelta di Corinne Clery. Anche Marco Predolin non riesce a trattenersi e, risentito per la nomination, decide di confidarsi con Cristina Scuccia.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, invece, approfittano degli ultimi spiragli di luce per concedersi il loro primo bagno nelle acque honduregne. Gli Hombres, invece, si rimboccano subito le maniche e cercano di costruire la loro prima capanna utilizzando del legno e delle foglie di palma, mentre Helena manifesta la sua preoccupazione di essere aggredita da insetti e animali. Come procederà la convivenza tra i naufraghi?