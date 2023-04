Novità importanti sul trono di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Ormai da diverse puntate, la tronista è finita sotto i riflettori per gli accesissimi scontri in studio con Roberta Di Padua, dama del Trono Over. Non sono mancati, però, screzi anche con il parterre e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari ma, anche se sotto attacco, Nicole si avvicina al giorno della scelta.

In queste settimane, Nicole Santinelli ha iniziato ad approfondire la conoscenza con due corteggiatori in particolare, Carlo e Andrea. Come suggeriscono le anticipazioni relative alle prossime registrazioni, Nicole inizierà a dubitare fortemente di Carlo, che avrà un durissimo faccia a faccia con la tronista. La Santinelli avrebbe accusato il suo pretendente di nutrire scarso interesse nei suoi confronti, dopo aver appreso dalla redazione che il corteggiatore, nei giorni e nei weekend in cui non si sono visti o non potevano vedersi, non ha mai chiesto di lei.

La reazione di Carlo, però, ha lasciato di stucco. Nel tentativo di convincere Nicole, ha affermato di essere pronto ad una eventuale scelta finale: se la tronista dovesse chiedergli di uscire insieme dal programma, lui accetterebbe di sicuro. La Santinelli, però, non sarebbe convinta delle parole di Carlo, ecco perché prende sempre più quota l’ipotesi di Andrea come scelta finale. Ma occhio: proprio Andrea è finito nel mirino dei social, insieme alla stessa Nicole, perché, si legge in alcuni post, avrebbero addirittura concordato tutto in anticipo. Si tratta di accuse pesantissime, staremo a vedere quello che succederà.