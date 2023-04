Nuova reunion degli Spartani. Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis si sono ritrovati a Milano per trascorrere un po’ di tempo insieme. Assente la terza componente delle cosiddette OMG, Micol Incorvaia.

Nelle stories su Instagram, Giaele si trova in un negozio con Oriana, e le sue sono impegnate a fare shopping. “Io penso sempre di essere pesante quando faccio compere, ma voi non avete mai visto Oriana… come sei pesante!”, dice la De Donà. Al termine del Grande Fratello Vip, Giaele, Oriana e Alberto si sono visti in più di un’occasione: prima alla cena “ufficiale” degli Spartani e poi alla festa per celebrare la conclusione del reality.

Micol Incorvaia dà buca alle OMG

A far storcere un po’ il naso ai fan è stata l’assenza di Micol Incorvaia, che tra l’altro è rientrata proprio a Milano, città della reunion, dopo alcuni giorni trascorsi a Roma con il fidanzato Edoardo Tavassi. In molti si sono chiesti il perché dell’assenza della sorella di Clizia, ipotizzando addirittura che possa essersi verificata una litigata. Al momento non esistono “prove” a sostegno di questa tesi, e crediamo che l’assenza di Micol sia dovuta esclusivamente ad impegni personali. Del resto, nei giorni scorsi, la Incorvaia ha raccontato di aver trovato molta confusione al suo rientro nell’appartamento di Milano in cui vive: “Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per cinque mesi, e in questi cinque mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”.