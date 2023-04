La storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli prosegue a gonfie vele. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati a reality concluso, e da allora sono praticamente inseparabili. Cene romantiche, gite a Roma, Milano e Verona e notti di passione in albergo: nonostante il rapporto tra l’ex tronista e la modella venezuelana, tra le mura della Casa di Cinecittà, sia stato caratterizzato da alti e bassi, lontano dalle telecamere gli Oriele sembrano aver trovato l’intesa perfetta.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Oriana ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Tutto il periodo che ho trascorso in Casa è stato un insieme di emozioni che non dimenticherò mai: ho conosciuto molte persone che ora reputo miei amici o qualcosa di più. Sicuramente, uno dei momenti più belli, forse anche perché inaspettato è stato essere nominata prima finalista. Questo significava essere riuscita a farmi comprendere in un Paese dove non ero conosciuta, e davvero non mi aspettavo tutto questo affetto dal pubblico. Verso la fine del programma è stato sicuramente più complicato, perché parte delle persone con cui avevo legato e consideravo più amici erano andate in nomination o state eliminate. Siamo stati fortunati ad essere arrivati in tanti fino all’ultima puntata, però, ad esempio, l’eliminazione di Luca, con cui avevo legato molto, è stato un momento difficile. Ma già sapevo che ci saremmo rivisti fuori dalla Casa, esattamente come con Daniele”.

Proprio in merito alla relazione con Dal Moro, Oriana Marzoli ha raccontato: “Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi trasmette la calma di cui ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale. Ma stiamo bene”.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Nelle ultime ore, però, uno sfogo social di Daniele Dal Moro non è passato inosservato. L’imprenditore veneto, in alcune Instagram stories, ha manifestato tutta la sua frustrazione: “Partendo dal presupposto che è da stamattina che, non si sa perché, leggo le più grandi str*nzate che l’uomo abbia mai creato… Comunque, detto questo, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca*are il ca**o. Grazie”.