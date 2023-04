Oriana Marzoli è allo “stremo”. La modella venezuelana, protagonista indiscussa della settima edizione del Grande Fratello Vip, svela ai suoi follower che presto la sua angoscia finirà: oggi, infatti, riavrà le valigie con i suoi vestiti. “Dopo tre settimane finalmente riavrò i miei vestiti e non mi vedrete più con le stesse cose”. Esasperata, l’ex vippona confessa di non riuscire più a guardarsi allo specchio perché indossa sempre gli stessi indumenti: “Non ce la faccio più”, dice nelle sue Instagram stories. Poi aggiunte: “Oggi sarà una bella giornata”.

Occhiali da sole, giubbotto nero, top corto e ventre scoperto: Oriana, in effetti, appare così da diversi giorni. E’ lei stessa a confermarlo quando parla dei suoi outfit: “Metto sempre le stesse cose, ora mi arrivano i vestiti che ho lasciato in Casa, almeno mi cambio”. Nel frattempo, la Marzoli non se ne sta con le mani in mano. Ieri, infatti, è andata a fare shopping con l’amica Giaele De Donà: le due facevano parte del gruppo degli Spartani, al quale apparteneva anche Micol Incorvaia. Le tre, insieme, formano le OMG, trio amatissimo sui social.

La moglie di Bradford Beck, in una delle sue ultime stories su Instagram, si trova in un negozio di Milano con Oriana, e le due sono impegnate a fare shopping. “Io penso sempre di essere pesante quando faccio compere ma voi non avete mai visto Oriana... come sei pesante!”, dice Giaele.