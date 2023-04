Una delle grandi rivelazioni della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata senza dubbio Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana si è occupata della parte social del reality show, mostrandosi sempre sul pezzo in un ruolo che Alfonso Signorini le ha cucito su misura. Anche il pubblico ha molto apprezzato il lavoro svolto dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, e in molti sperano che l’ex vippona venga scelta come opinionista del Gf Vip 8. Anche Sonia Bruganelli, dopo gli screzi iniziali avuti con Giulia, ha fortemente caldeggiato la candidatura di quest’ultima.

Della Salemi ne ha parlato un altro ex vippone, Marco Bellavia. Il conduttore ha ringraziato l’influencer per averlo supportato e sostenuto nel periodo seguente alla sua uscita dalla Casa, spendendo bellissime parole nei suoi confronti. Ma non solo. Bellavia si sarebbe reso protagonista di uno spoiler involontario su Giulia, confermando le voci che la vogliono come nuova opinionista.

Giulia Salemi, lo spoiler di Marco Bellavia

“Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia. In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”.