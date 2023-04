A diverse settimane dalla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, una delle telecamere nate sotto l’occhio indiscreto delle telecamere della Casa di Cinecittà, quella composta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, procede a gonfie vele. Tra alti e bassi, e nonostante le critiche che hanno dovuto affrontare durante i quasi duecento giorni di “reclusione”, i Donnalisi continuano ad aggiornare i tantissimi fan con foto e stories su Instagram.

L’esperienza al Gf Vip di Edoardo Donnamaria si era chiusa con una squalifica, mentre Antonella Fiordelisi era stata eliminata dal pubblico ad un passo dalla finalissima. L’influencer campana si era detta subito pronta a trasferirsi a Roma, città in cui risiede lo speaker radiofonico. I due ex vipponi sono inseparabili: per Pasqua si sono concessi una rilassante vacanza a Bormio, in Alta Valtellina, tra natura, cavalli e montagna.

I tanti scatti che la coppia sta condividendo sui social sono sempre accompagnati da dediche d’amore, usando rigorosamente l’’hashtag Donnalisi, nato proprio durante il reality show di Canale 5. Lo scorso 31 marzo, in occasione dei primi cinque mesi di relazione, Antonella si è lanciata in una dedica che ha fatto letteralmente impazzire i fan della ship: “Sai perché a settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo instante, speravo di non innamorarmi. Ho sempre avuto paura dell’amore, è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profondo e ti indebolisce. Stando con te ho capito cos’è l’amore, che non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore. E tu mi hai migliorato tantissimo”.

L’amore della coppia deve, però, fare inevitabilmente i conti con i commenti degli haters, che quotidianamente si scagliano contro Antonella e Edoardo, circostanza, però, che non sembra scalfire il loro amore. Tra le tante dediche, c’è n’è anche una in latino: “Animae duae, animus unis”, “Due vite, un’anima sola”.