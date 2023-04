Milena Miconi, conclusa la sua avventura al Grande Fratello Vip, è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’attrice ha raccontato il suo amore per il marito e per le figlie, ma l’ex vippona ha anche confidato un periodo molto difficile del suo passato. La Miconi, infatti, aveva vissuto una crisi lavorativa profonda dopo la nascita della figlia Agnese: “Siamo due lavoratori, viviamo il mondo dello spettacolo ma non abbiamo nessuna sicurezza, nessuna certezza… In quel periodo io lavoravo tantissimo, e sulla base di quello che era il lavoro di tutti e due abbiamo fatto degli investimenti. Improvvisamente, con la nascita di Agnese, cambia tutto. Non so dare una spiegazione”.

Milena Miconi ha raccontato di come alcuni progetti siano sfumati, e di aver dovuto affrontare anche dei problemi di natura economica: “Come se ci fosse una chiusura nei miei riguardi. Questa cosa l’ho sofferta proprio tanto”. L’attrice ha dovuto abbandonare la casa di famiglia, ma non si è lasciata scoraggiare: “La paura di ricominciare non l’ho mai avuta. Mi hanno chiamato per fare un ruolo, un piccolo ruolo. Ho detto ‘Sì’, avevo bisogno di ricominciare. Ormai sono quindici anni che vado in giro per l’Italia”.

Nessun riferimento al Gf Vip

La Miconi è stata l’unica ex concorrente della settima edizione del Gf Vip invitata da Silvia Toffanin dopo la linea anti trash imposta da Mediaset. Ma, nonostante ciò, nessun domanda diretta sull’esperienza di Milena nella Casa di Cinecittà e sulle dinamiche del reality. Si conferma, dunque, la volontà dei Biscione di “dimenticare” l’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.