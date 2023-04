Stefano De Martino, che il 25 aprile ritornerà sul piccolo schermo con il varietà Bar Stella, sul suo profilo Instagram, ha condiviso il post di disneyit: “Fatevi un tuffo con Wade. Incontratelo in Elemental con la voce di Stefano De Martino, al cinema dal 21 Giugno”.

Più nello specifico, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi presterà la voce a Wade nel cartone animato prodotto da Disney Pixar, Elemental.

Il film introduce Ember, una tenace, acuta e “ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

Per Stefano si tratta di un ritorno al cinema, a un anno di distanza dal suo primo film Il giorno più bello.

Sul profilo Instagram di Stefano De Martino si sprecano i messaggi di complimenti nei confronti del presentatore napoletano. Tuttavia non mancano commenti critici, rivolti però alla produzione per non aver scelto nel ruolo di doppiatore un professionista.

I messaggi sul profilo Instagram di Stefano De Martino

“Sono così dispiaciuta per tutti i doppiatori italiani che studiano anni e anni per esser sostituiti da persone che, non dico che non valgono nulla perché sono bravissimi, ma non c'entrano niente in questo campo. Sono veramente dispiaciuta. Però il film lo adoro e andrò lo stesso a vederlo al cinema”, è il commento glo.nini.

Sulla stessa falsariga un altro follower (fedelessar): “Per carità, nel trailer è convincente, ma non è veramente possibile continuare a chiamare celebrità o addirittura presentatori di programmi tv per doppiare dei film importanti. Abbiamo dei professionisti che sono l'eccellenza del doppiaggio italiano, e che ogni volta che vengono scelti vip o talent vengono automaticamente bistrattati”.

“Questo è uno dei motivi dell'attuale decadenza del doppiaggio italiano, e la frustrazione dei professionisti del settore è più che giustificata”, commenta giulist.

Ma c’è chi prende le distanze da queste affermazioni. Come Rosamary: “Stefano sta dimostrando sempre di più che con talento, tanto studio, dedizione e tantissima umiltà di essere un artista a 360 gradi. E se gli hanno offerto questo nuovo ruolo di doppiatore è grazie alle sue capacità. Inoltre Stefano è una persona che rispetta per primis tutti e tutto, è un grande professionista che sta crescendo sempre di più senza sgomitare e studiando tanto. Quindi smettiamola di fare i grandi criticoni per partito preso”.

Anche altri follower la pensano allo stesso modo: “Provate ad ascoltare il trailer prima di giudicare, è bravissimo! Questo ragazzo stupisce sempre di più e in più discipline, un vero talento. Complimenti”.

Stefano De Martino, che peraltro nel 2020 ha esordito come doppiatore in Arctic-Un’avventura glaciale, si è dimostrato veramente all’altezza del ruolo assegnatogli, non facendo per nulla rimpiangere chi esercita questo mestiere per professione.