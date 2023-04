Ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? E’ questa la domanda che a distanza di alcune settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip, i fan si stanno facendo, senza ottenere, almeno fino ad ora, risposta.

I due ex fidanzati appaiono molto spesso insieme, anche in compagnia di amici ed ex coinquilini della Casa di Cinecittà. Nelle tante stories condivise su Instagram, Matteo, mentre era al volante, dava la mano a Nikita. Ma non solo. I Makita, come amano definirli i loro fan, hanno assistito insieme alla prima puntata de L’Isola dei Famosi, facendo il tifo per Helena Prestes, ex partner dell’influencer triestina nella passata edizione di Pechino Express.

Matteo su un ritorno di fiamma con Nikita: "Non mi precludo niente"

In merito ad un possibile ritorno di fiamma, di recente è intervenuto proprio Matteo Diamante che, intervistato da Tvper tutti, ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. “Io nella vita sono uno che non si preclude mai niente. Lascio molto che le sensazioni e le emozioni facciano il loro corso. C’è un bellissimo rapporto adesso e quello che sarà, sarà. Si vedrà pian piano come in tutte le cose”, le sue parole. Già durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, Matteo non ha mai nascosto di provare ancora dei sentimenti per Nikita. Sentimenti, evidentemente, non del tutto ricambiati.

La mossa social di Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore, però, una mossa social compiuta da Antonella Fiordelisi ha fatto sobbalzare gli utenti dei social. L’influencer campana, infatti, ha raccontato di un’uscita a quattro con il fidanzato Edoardo Donnamaria, e con Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Subito dopo aver assistito al film, i quattro sono rientrati a casa, e qui l’ex schermitrice, su TikTok, ha giocato su una possibile liaison tra Nikita e Matteo. “Cupido?”, ha scritto Antonella a corredo del video nel quale ha provato ad unirli, facendo intendere di volervi vedere tornare insieme.