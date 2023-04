In Honduras nascono le prime discussioni tra i naufraghi della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Le schermaglie vedono protagonisti Helena Prestes e Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone. La modella brasiliana non ha preso bene il commento del compagno di avventura riguardo la divisione del riso. Ma cos’è accaduto nello specifico?

Non corre sicuramente buon sangue tra Helena e Simone, ormai è evidente. “Helena, stiamo dividendo il riso in parti uguali. Tu partecipi?”, ha chiesto Antolini. “Ah giusto, tu sei leader. Ma ti sono antipatica?”, la replica della Prestes. Secondo la brasiliana, il naufrago si sarebbe fatto influenzare dalle parole di Cecchi Paone, così Simone ha spiegato a Helena che il parere su di lei non cambia, e che vorrebbe semplicemente cercare di dividere il riso senza litigare. Ma tra i due ogni occasione è buona per diventare motivo di litigio e, come in questo caso, anche semplice domanda ha scatenato una discussione.