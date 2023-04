A L’Isola dei Famosi iniziano a crearsi le prime dinamiche e le prime situazione di tensione tra i naufraghi. Una concorrente che sicuramente si è già messa in mostra per il suo carattere è Nathaly Caldonazzo, che ha discusso animatamente con Alessandro Cecchi Paone che, ad un certo punto, le ha dato della “pescivendola”. La showgirl, però, nelle ultime ore è finita sotto i riflettori per il primo bacio di questa edizione con Luca Vetrone.

I due naufraghi sono stati protagonisti di un simpatico siparietto orchestrato da Helena Prestes. I concorrenti, accalorati, non sapevano bene come trascorrere il tempo, e quindi hanno deciso di cimentarsi nel gioco della bottiglia, o meglio del legnetto. Il caso ha voluto che la prima “estratta” fosse proprio Nathaly Caldonazzo, che avrebbe dovuto dare un bacio a Cristopher Leoni, il quale, però, non se l’è sentita ed è scappato a gambe levate. Il secondo “estratto” è stato Luca Vetrone che, invece, ha accettato senza problemi di dare un bacio alla Caldonazzo.

Durante la versione honduregna del gioco della bottiglia, sono state fatte diverse rivelazioni. Fiore Argento, ad esempio, ha detto di non essere attratta da nessuno in particolare, “ma se proprio devo farti un nome ti dico Marco Mazzoli”.