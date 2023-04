Sono trascorsi solo quattro giorni dall’inizio della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, e già iniziano a volare stracci tra i concorrenti, alla faccia della linea anti-trash imposta da Mediaset. Protagonisti Alessandro Cecchi Paone, che si è scagliato contro la malcapitata Nathaly Caldonazzo.

Tutto è iniziato quando i naufraghi si sono accorti della presenza di un serpente in spiaggia, poco distante dalla tenda in cui alloggiano le “Las Chicas”. Corinne Clery, che ha la fobia dei rettili, è andata letteralmente nel panico e ha lasciato il suo posto. L’attrice francese è stata subito raggiunta da tutti i suoi compagni di avventura, che hanno provato in ogni modo a rassicurarla. Ad intervenire è stato anche Alessandro Cecchi Paone, che ha invitato Corinne a spostarsi e a dormire in un altro punto della spiaggia, dove il serpente non avrebbe potuto raggiungerla. Al contempo, il conduttore ha chiesto alle altre naufraghe di non lasciare sola la Clery.

Cecchi Paone contro Nathaly Caldonazzo: "Pescivendola!"

Quando, però, Nathaly Caldonazzo ha provato a dire la sua, affermando che, Corinne non avrebbe comunque dormito anche se si fosse spostata, essendo troppo spaventata, Cecchi Paone è andato su tutte le furie, e tra i due è scoppiata un’accesissima lite. “Pescivendola!”, ha esclamato il giornalista rivolgendosi alla showgirl. “Corinne, scegli te se affidarti a questa persona ignorante o a me che me ne intendo”. La Caldonazzo si è poi sfogata con gli autori: “Mi sono cascate le braccia. Anche meno. Questo urlare che lui è uno scienziato. Ma sei un gran cafone”. Poco dopo, le naufraghe hanno commentato l’accaduto, con Helena Prestes che ha criticato l’atteggiamento di Cecchi Paone: “È sempre aggressivo con le persone, non è da oggi”.