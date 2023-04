A Uomini e Donne tornano sotto i riflettori Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A far sorgere qualche sospetto in merito ad un possibile tradimento è stato un post condiviso da Riccardo Guarnieri, che su Instagram ha scritto: “Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”. E’ bene precisare che non c’è alcun riferimento esplicito a Ida e Alessandro, infatti il cavaliere tarantino non cita direttamente nessuno dei due. Nonostante ciò, però, qualche utente è convinto che la frase si riferisse alla coppia. D’altra parte, Guarnieri ha sempre parlato in maniera negativa della storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Nel frattempo, è giunta una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha condivisa con tutti i suoi follower: “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento da parte di Alessandro”. Ovviamente si tratta solo di rumors, che al momento non hanno trovato alcuna conferma.