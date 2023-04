Il trono di Luca Daffrè si sta dimostrando parecchio movimentato, soprattutto fuori dagli studi di Uomini e Donne. Nel dating show di Canale 5 stiamo assistendo a diversi scontri tra l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e le sue corteggiatrici. Dopo aver eliminato Alessio Spagnuolo, a causa del comportamento scorretto dell’agente della ragazza, Luca Daffrè ha assistito anche all’abbandono di Chiara Nobis.

L’ormai ex pretendente ha deciso di lasciare il programma dopo una serie di incomprensioni con il tronista. I due hanno avuto una discussione molto accesa dopo la seconda esterna, durante la quale, alla richiesta di un abbraccio da parte di Luca, la ragazza si è infuriata e, in seguito, ha scelto di autoeliminarsi.

Con il dente evidentemente ancora avvelenato, la Nobis è sbottata sui social in merito al percorso di Daffrè. Chiara ha iniziato a prendere il giro il tronista pubblicando Instagram stories ironiche che non lasciano spazio all’immaginazione. In tutte, nessuna esclusa, si rincorrono spesso le parole "business" e, addirittura, in una, la partenopea fa un paragone tra l'atteggiamento di Luca Daffré e il sito Facile.it, e tirando in ballo anche un'altra corteggiatrice, Camilla Lorieri, che è appena arrivata in studio per corteggiare l'ex naufrago e, a quanto pare, per lei sarà la sua scelta "più scontata".