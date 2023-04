Dopo alcune settimane di voci e indiscrezioni su una presunta crisi, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti hanno rotto il silenzio, annunciando la fine della loro storia d’amore.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato il primo ad uscire allo scoperto con una story su Instagram, chiedendo ai suoi follower di rispettare il momento delicato che sta attraversando. A distanza di poche ore, anche Soraia è intervenuta sui social spiegando come sono andate realmente le cose e smentendo tutte le voci relative ad un suo possibile tradimento. “Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l’ho tradito, a me questo basta”.

Intanto, nelle ultime ore, Soaria Allam Ceruti è tornata sui social. Su Instagram ha condiviso una story pubblicata da Tommaso Zorzi, nella quale l’ex vippone dice la sua sulla coppia e sull’individualità del singolo che andrebbe rispettata in quanto tale. L’ex corteggiatrice l’ha così condivisa sul suo account commentando con la parola “Amen”.

Il post di Tommaso Zorzi condiviso da Soraia

Ecco le parole di Tommaso Zorzi: “Io credo che la prima regola sia quella di evitare tutte le situazioni in cui si annulla la tua individualità e diventate solo una coppia. Quella roba lì secondo me è la prima cosa che è sbagliata ed è la prima cosa a cui dovete prestare attenzione quando avete dall’altra parte una persona abbastanza pressante. Tu per prima cosa devi rispettare la mia individualità, le mie scelte personali, i miei spazi. Io non devo condividere con te tutto, tu non devi sapere dove sono sempre. Ma non perché io sono in posti in cui non dovrei essere ma perché mentalmente devo essere consapevole di essere libero”.

A molti utenti social, la mossa social di Soraia è apparsa come una velata frecciatina all’ex Luca Salatino e alla loro storia ormai giunta al capolinea. Che uno dei motivi della rottura tra i due sia stato proprio l’atteggiamento pressante dell’ex tronista?