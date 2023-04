Nonostante tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia ormai finita da diverso tempo, con la dama che ha lasciato Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza, i tre protagonisti del Trono Over continuano a restare sotto ai riflettori.

Tra i due cavalieri non è mai corso buon sangue, soprattutto per via della relazione che Riccardo ha avuto con Ida, fatta di tormenti, passione e recriminazioni. La Platano ha poi deciso di voltare pagina uscendo dal dating show di Canale 5 con Alessandro Vicinanza.

Nelle ultime ore, hanno iniziato a circolare voci circa presunti tradimenti dell’ex cavaliere salernitano a Ida, e Riccardo ha colto la palla al balzo per scoccargli una frecciatina su Instagram: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul trono e ogni pagliaccio nel suo circo!”. In seguito, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio che le è arrivato in direct da un follower, secondo la quale Riccardo sarebbe a conoscenza dei tradimenti di Vicinanza. Quest’ultimo ha voluto replicate alla frecciatina di Guanrieri, pubblicando su Instagram una story con una serie di “comandamenti”.