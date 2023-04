Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più uniti che mai. La nascita di Gabriele, loro primo figlio, datata 19 febbraio 2022, li ha resi una famiglia allargata, con anche la figlia dell’influencer siciliana, Nina, avuta con Francesco Sarcina.

Clizia e Paolo si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e, dopo il reality, la loro relazione ha spiccato decisamente il volo. Anche se la vita di coppia con un bambino piccolo può essere difficile, la Incorvaia e Ciavarro hanno cercato di ritagliarsi spazi solo per loro due: “A parte il primo mese, che non fa testo, poi ci siamo concessi solo dei momenti per noi, delle serate in libera uscita”, aveva raccontato la sorella Micol. Ed infatti, proprio nelle ultime ore, i due ex vipponi si sono concessi una “fuitina” romantica a Barcelona, in Spagna.

Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato all’occhio attento dei fan della coppia. Clizia, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto mentre posa in lingerie bianca con tanto di giarrettiera, aggiungendo la didascalia “The Bride (maybe)”, tradotto in italiano “Il matrimonio, forse”. Dunque, nozze in vista per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Staremo a vedere.