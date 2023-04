Antonino Spinalbese, senza dubbio uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, è molto attivo sui suoi account social. Nelle ultime ore è diventata virale una diretta su Instagram dell’ex di Belen Rodriguez, alla quale, ad assistere, pare ci fosse anche Nikita Pelizon, vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sul web, gli utenti hanno condiviso alcuni estratti del live di Antonino Spinalbese. L’ex vippone ha avuto “l’onore” di avere tra i spettatori anche Nikita Pelizon, la quale ha lasciato diversi commenti durante la diretta social dell’ex coinquilino. Commenti, tuttavia, che pare non siano stati presi assolutamente in considerazione da Spinalbese.

“Buona giornata, man”, ha scritto l’influencer triestina. “Siamo in due a non capire Twitter”, commenta ancora. La vincitrice del Gf Vip ha cercato in tutti i modi di interagire con Antonino, ma con scarsissimi risultati. Come scrivono gli utenti sulla piattaforma di microblogging, infatti, Spinalbese ha ignorato i commenti dell’ex coinquilina. “Io non capisco, perché? Lui ha detto svariate volte che la reputa una persona falsa, e lei continua…”, ha commentato un utente.