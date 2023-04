Manca sempre meno alla nascita del primogenito di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex vippona condivide sul suo profilo Instagram ogni tappa della sua gravidanza che, ormai, è giunta agli sgoccioli. La 21enne influencer è pronta a trasformarsi in una giovanissima mamma e, proprio ieri, ha svelato ai suoi fan il giorno esatto del parto, mostrando anche le dimensioni di un pancione che sembra essere cresciuto a dismisura.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, con un nuovo video su Instagram, ha mostrato ai suoi follower quanto il pancione sia letteralmente “esploso”, e ha anche annunciato quando è prevista la nascita di Céline. Secondo quanto raccontato da Sophie, il parto è previsto esattamente tra 24 giorni, cioè il 15 maggio 2023. Manca, quindi, meno di un mese al lieto evento che cambierà per sempre la vita di una ragazza che ha il sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Per i Basciagoni è stato un anno di cambiamenti e di bellissime notizie. Oltre alla proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, i due ex vipponi hanno completato i lavori di ristrutturazione della loro prima casa. Se l’attesa per il parto è tanta, c’è qualcosa che inizia a “pesare” un po’ a Sophie, ed è proprio il pancione che, a detta sua, sembra essere “esploso in tre giorni”. Ma ben presto quel pancione scomparirà per lasciare spazio alla piccola Céline.