Micol Incorvaia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha aperto un box domande su Instagram durante il quale ha risposto alle curiosità dei follower.

La sorella di Clizia ha replicato a chi ha insinuato che lei non sia realmente interessata a Edoardo Tavassi, con il quale, durante i mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, ha instaurato un legame sentimentale.

La storia d'amore con Edoardo Tavassi

“Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”.

Poi ha aggiunto: “Ognuno gestisce la propria storia come vuole. C’è chi preferisce ricordare continuamente ai follower quanto è innamorato e impiega gran parte del proprio tempo a immortalare limoni e palpate e chi invece decide di godersi i momenti di dolcezza in privato”.

Micol ha poi parlato del ritorno alla vita “reale e cosa si aspetta dal futuro con Tavassi: “Il ritorno alla realtà è stato stupendo. Meno forte di quello che credevo, se non per le abitudini e i ritmi di vita che pian piano sto riprendendo. E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale”.

Il rapporto con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

“Spero il più presto possibile. Come sapete, sia io che Edo abbiamo un rapporto specialissimo, sia con Dani che con Ori, quindi capita spesso di sentirsi per cercare di organizzare. Dobbiamo soltanto cercare di conciliare un po’ gli impegni con questo famoso viaggio che da tempo diciamo di voler fare insieme. O comunque andare a trovarli a Verona, che è già più semplice. Però si, assolutamente ci sarà, non so ancora quando…incrociamo le dita perché questa cosa avvenga very soon”.