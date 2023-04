Sembra essere nata una bella amicizia tra Oriana Marzoli e Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip. La modella venezuelana e l’influencer italo iraniana, nonché portavoce del sentiment social nell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno pranzato insieme a Milano, e con loro c’erano anche Pierpaolo Pretelli, Alberto De Pisis e Matteo Evandro (miglior amico della Salemi).

Giulia e alcuni ex vipponi si erano già incontrati pochi giorni dopo la finalissima del Gf Vip, e avevano postato sui social le foto della serata. Del resto, pur mantenendo una posizione super partes come imponeva il suo ruolo, la “bastarda col tablet” non ha mai nascosto la propria simpatia per il gruppo degli Spartani.

Oriana Marzoli e Giulia Salemi, "gossip brunch" a Milano

Giulia Salemi ha deciso di trascorrere il pranzo della domenica insieme a Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, e alla “rimpatriata” erano presenti anche Pierpaolo Pretelli e Matteo Evandro. L’influencer italo-iraniana ha postato una story su Instagram e ha scritto: “Gossip brunch”. Subito i fan si sono chiesto chi sia stato oggetto del gossip, anche se non è difficile ipotizzare che possano essere stati anche ex concorrenti dell’ultima edizione del reality di Canale 5 dato che, da quanto il Gf Vip è terminato, non sono mancate frecciatine sui social. In molti ritengono che uno degli oggetto di discussione sia stata Antonella Fiordelisi, acerrima nemica degli Spartani. Dopo lo scontro tra l’influencer campana e Micol Incorvaia, avvenuto in diretta televisiva, la Salemi aveva usato aggettivo poco edificanti per descrivere le parole utilizzate in quell’occasione dalla fidanzata di Edoardo Donnamaria: “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!”, furono le parole della “bastarda col tablet”.

Assente al brunch domenicale Daniele Dal Moro, ma niente paura. Poco dopo, la “reina” ha postato sulle proprie Instagram stories uno screenshot di una telefonata con il fidanzato.