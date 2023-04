A distanza di alcune settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip, nessuno dei protagonisti della settima edizione, fatta eccezione per Milena Miconi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nessuno è approdato sul piccolo schermo.

La decisione di Mediaset di cancellare le ospitate televisive degli ex vipponi ha suscitato tantissime reazioni. Tra queste, quella di un discusso ex gieffino, Luigi Mario Favoloso, che come riportano i colleghi di Biccy.it, ha lanciato una velenosissima stoccata ai concorrenti appena usciti dalla Casa di Cinecittà.

Ex vippone distrugge i Donnalisi?

“Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”.

Frecciatina che, secondo molti, è indirizzata in particolare alla coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, le cui vicende hanno di fatto catalizzato l’attenzione dei telespettatori per sostanzialmente l’intera durata del reality show. I Donnalisi replicheranno?