Micol Incorvaia ha risposto alle curiosità dei follower aprendo un box domande su Instagram. La fidanzata di Edoardo Tavassi, reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e, ovviamente, ha parlato della sua storia d’amore con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Micol Incorvaia, la risposta che ha scatenato la bufera

A chi ha insinuato che lei non sia realmente interessato al fratello di Guendalina, aveva così replicato: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona molto rispettosa della propria intimità e di quelli altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia, non toglie che io sia realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo”.

La spiegazione di Micol Incorvaia

Questa risposta, però, ha scatenato una vera e propria bufera sui social, così Micol Incorvaia si è trovata costretta ad intervenire nuovamente per spiegarsi meglio: “Per quanto mi sembra assurdo dover stare qui a spiegarlo, mi trovo costretta a farlo com’è successo già altre volte. Allora… il fatto che io abbia espresso un parere su quello che è il mio modo personale di vivere una relazione, non significa che io stia giudicando il modo che hanno gli altri di vivere la loro. Perché io non sono assolutamente nessuno per poter fare questa cosa, e soprattutto bisogna saper scindere il condividere tutti i momenti con il condividere alcuni momenti. Più in là magari condividerò di più, ma in questo momento è quello che mi sento di fare”.