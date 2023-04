Dopo aver trascorso qualche giorni in Spagna, Luca Onestini è pronto a tornare in Italia, dove nelle prossime ore sarà protagonista in un evento insieme ad Edoardo Tavassi. I due Spartani, infatti, si riuniranno per dare vita ad una serata nelle Marche.

Oggi, lunedì 24 aprile, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip saranno di scena nel locale Sottovento, come rivelato da Onestini su Instagram: “Marche arriviamo! Ci vediamo domani sera a Numana”. Luca e Edoardo avranno senza dubbio la possibilità di mostrare le rispettive doti da showman e intrattenitori che hanno fatto tanto divertire il pubblico del Gf Vip. E ovviamente sarà anche l’occasione per i due amici di ritrovarsi dopo i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà.

Nel frattempo, continua a tenere banco il possibile ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si sono rivisti dopo la conclusione del reality di Canale 5, e hanno trascorso insieme alcuni giorni, realizzando anche un video davanti al Duomo di Milano. Edoardo Tavassi, invece, la scorsa settimana, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, ha raccontato l’esperienza vissuta al Gf Vip e ha rivelato alcuni dettagli sulla storia d’amore con Micol Incorvaia.

Questa sera, i nostalgici del reality condotto da Alfonso Signorini potranno dunque riabbracciare Onestini e Tavassi.