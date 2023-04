Dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è stata letteralmente travolta dagli impegni lavorativi. Nei giorni immediatamente successivi alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la modella venezuelana si è sfogata su Instagram, spiegando di avere la febbre e di avvertire un malessere generale.

“Sono sette giorni che sono uscita dal Grande Fratello, ma sembra una vita che sono fuori, non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta. Ho bisogno di dormire. Avrò dormito 8 ore in tre giorni. Pochissimo. Sempre da una parte all'altra. Non ce la faccio più. Ho avuto la febbre, ho una tosse esagerata, non riesco a dormire. Sono debole, mi fa male tutto il corpo. Ho pianto, non sapete quanto, per lo stress che ho. Sono stanchissima, non ce la faccio più”, le parole dell’ex vippona.

Anche Daniele Dal Moro era intervenuto per difenderla dagli attacchi degli haters: “Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante. Solo chi lo ha fatto può capire quanto sia mentalmente, fisicamente ed emotivamente estenuante. Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito sì e no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre, tosse e mal di gola. Non è nel suo Paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare”.

Oriana Marzoli, il mal di testa non le dà tregua

A distanza di alcune settimane, pare, però, che la salute di Oriana Marzoli non sia ancora delle migliori. Poche ore fa, la venezuelana si è resa protagonista di un nuovo sfogo su Instagram, lamentando un mal di testa che sembra non volerle dare tregua: “No vabbè, ragazzi. Già cominciamo con il mal di testa. Non c’entra niente con il fatto che indosso la coda, non c’entra niente. Sono fatta male, non lo so. Tutto il giorno così…”.

Infine, Oriana ha annunciato che domani farà rientro a Madrid per incontrare familiari e amici, e ad accompagnarla in Spagna sarà Daniele Dal Moro.